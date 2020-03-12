Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросила его дать указания органам исполнительной власти выполнить поручение президента Владимира Путина, пишет РБК . Так, в октябре прошлого года президент распорядился выделить из резервного фонда бюджетные средства на компенсацию расходов авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо в 2018 году.

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято. АЭВТ также сообщила, что в декабре прошлого года направила в Минтранс предложения по компенсации. В их числе — предоставлять субсидии авиакомпаниям, включенным в реестр эксплуатантов гражданской авиации, а расчет производить пропорционально объему керосина, который они закупили в 2018 году в России для заправки воздушных судов.

Согласно данным АЭВТ, рост цен на керосин за 2018 год превысил 30%, а операционные убытки авиакомпаний в первом полугодии 2019 года составили 51,9 млрд рублей. В проекте распоряжения правительства, который готовил Минтранс, предполагалось, что авиакомпании получат около 25 млрд рублей в счет компенсации за подорожавший керосин из резервного фонда. Путин поручал провести выплаты еще до 1 ноября 2019 года, однако компании до сих пор не получили их.

От авиакомпаний требуют 1,4 млрд рублей за отмененные туры По словам экспертов, на фоне сложившейся ситуации к концу лета в России может обанкротиться до 30% мелких и средних туркомпаний.

Ранее Минфин предложил выделить на компенсации 2 млрд рублей из резервного фонда правительства. На эти цели необходимо использовать роялти «Аэрофлота», которые авиаперевозчик получает от иностранных авиакомпаний за пролет по транссибирскому маршруту, а также средства федерального бюджета. Выплачивать компенсацию предлагалось поэтапно.