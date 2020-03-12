Российское правительство рассмотрит законопроект об упрощении процедуры заключения соглашения о защите и поощрений капиталовложений. Об этом в ходе совещания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия-24».

«Сегодня мы рассмотрим пакет поправок, которые позволят улучшить инвестиционный климат в нашей стране и ускорить запуск инвестиционного цикла, о котором говорил президент в послании. Мы упростим процедуру заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений», — сказал Мишустин.

По его словам, в рамках этого закона будет предусмотрена так называемая «стабилизационная оговорка», то есть гарантия неизменности по ряду налогов, условиям землепользования и градостроительной деятельности. Так, по налогам гарантия будет действовать до 20 лет в зависимости от суммы инвестиций. Для особо крупных проектов — в объеме более 10 млрд рублей — могут быть предоставлены гарантии по неналоговым платежам и вывозным таможенным пошлинам.

«Все эти меры позволят инвесторам снизить операционные риски, сформировать более длительные бизнес-планы, а государству – укрепить интерес к российской юрисдикции и быстрее реализовывать различные инициативы, в том числе в рамках достижения национальных целей развития», — отметил премьер.