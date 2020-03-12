Индекс волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE), выражающий ожидания участников рынка на предстоящие 30 суток, в связи с растущими опасениями по поводу последствий вспышки коронавируса поднялся до отметки 67 — самого высокого уровня со времени финансового кризиса 2008 года. Обычно этот индекс не превышает 20, указывает ТАСС.

Как отметил в четверг портал Markets Insider, размещающий финансовую информацию, этот индекс, который часто называют «индексом страхов», быстро растет при снижении основных биржевых показателей и достиг в четверг пика, после того как торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были прерваны на 15 минут, когда ключевые фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq потеряли более 7%.

«Рост индекса волатильности вызван очень быстрыми изменениями на рынке, а также большим числом возможных вариантов развития событий, — приводит Markets Insider мнение руководителя департамента портфельных инвестиций компании Quadratic Нэнси Дэвис. — Пока рано давать достаточно обоснованную оценку последствиям вспышки коронавируса для экономики и для цен на нефть». По ее мнению, участники рынка должны «действовать рационально и диверсифицировать портфельные инвестиции».



По мнению главного финансового аналитика компании Bankarte Грега Макбрайда, вспышка коронавируса может привести к экономическому спаду, однако «ситуация на финансовых рынках оживится гораздо быстрее, чем ситуация в экономике в целом».