«Рокетбанк» совместно с проектом «Рокет Ворк» запустили новый продукт для работы с самозанятыми, следует из релиза финучреждения.



«Платформа «Рокет Ворк» ориентирована на бизнес и автоматизирует работу с самозанятыми. Она проверяет регистрацию физлица как самозанятого в ФНС, формирует договоры и закрывающие документы в электронном виде, позволяет в один клик производить выплаты и формировать чеки, создавать и контролировать исполнение задач, а также переводит вознаграждения за оказание услуг на карты любых банков», — говорится в сообщении.

«Банк предоставляет сервису платежную инфраструктуру, выпускает карты самозанятым и открывает необходимые счета юридическим лицам», — прокомментировал PR-директор «Рокетбанка» Василий Михайлов.

Пользователям уже доступна десктопная версия «Рокет Ворк» с личным кабинетом для юрлиц. Мобильное приложение находится в разработке и будет представлено в течение нескольких месяцев.

