Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) направила письмо председателю комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву с предложениями по доработке законопроекта, вводящего внесудебную процедуру банкротства граждан. В письме говорится, что «предлагаемая к принятию редакция содержит в себе значительные риски, ущемляющие права кредиторов и создающие почву для злоупотребления недобросовестными должниками своими правами», пишет «Коммерсант» .

Законопроект не содержит обязанности и порядка проверки арбитражным управляющим предоставленных должником сведений о его доходе и имуществе, ответственности управляющего за принятие необоснованных решений о возбуждении внесудебного банкротства гражданина, а должника — за сокрытие улучшения имущественного положения, указывают коллекторы.

Законопроект о внесении изменений в закон о несостоятельности (127-ФЗ), предусматривающий введение процедуры внесудебного банкротства граждан, принят Госдумой в первом чтении 13 февраля. Он предполагает, что физлицо сможет при условии потери работы в последние три месяца или получении дохода менее величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также при отсутствии средств на счетах или вкладах в размере более 50 тыс. рублей и имущества, на которое можно обратить взыскание, подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. При этом сумма долгов должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас признать гражданина банкротом можно только в судебном порядке и если размер его обязательств превышает 500 тыс. рублей.

По мнению НАПКА, внесудебная стадия банкротства «представляет собой «долговые каникулы» для должника сроком до одного года, в течение которого прекращается начисление процентов и штрафных санкций». При этом кредиторы и коллекторы могут столкнуться с дополнительными расходами из-за необходимости ежедневного мониторинга информации о возбуждении внесудебного банкротства гражданина и перестройки бизнес-процессов, а также с рисками неумышленного нарушения прав должников. «Более целесообразным представляется разработка концепции судебной процедуры банкротства в упрощенном порядке», при этом «такая процедура должна применяться к ограниченному кругу должников, попавших в тяжелую жизненную ситуацию», считают в НАПКА. По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, с суммой долга от 50 тыс. рублей кандидатов на банкротство будет в несколько раз больше, а значит, эффективность арбитражных управляющих будет в разы ниже.

Правозащитники указывают, что основная идея внесудебной процедуры банкротства — в том, чтобы дать «аварийный выход». «Законопроектом предлагается, чтобы именно от кредитора зависел процесс банкротства. Если он понимает, что на работу юриста потратит больше, чем удастся получить с потенциального банкрота, то может не заявлять о своих претензиях к должнику, и все обязательства будут списаны в рамках процедуры», — указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — При этом если кредитор заподозрит должника в сокрытии дохода и имущества, то он просто может об этом заявить, в таком случае процедура перестанет быть внесудебной».

«Коллекторам хочется, чтобы было как можно больше сложностей для граждан, но мы с этим не согласны», — подчеркивает Николай Николаев. Он уточняет, что обсуждается вопрос внесения ко второму чтению в документ возможности упрощенного судебного рассмотрения, но оно «не будет заменять внесудебное, в этом нет необходимости».



Напомним, что в понедельник в Думу был также внесен законопроект об обязанности коллекторов общаться только с должником. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.