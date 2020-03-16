Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Датабанка на уровне «ruBВ-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при высоких показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0 равен 13,9%, Н1.2 — 10,4%, Н1.1 — 10,4%, Н1.4 — 7,5% на 1 февраля 2020-го). По состоянию на 1 февраля 2020 года основу активов банка формирует кредитный портфель, представленный ссудами юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (34% валовых активов) и физическим лицам (15%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2019 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 24%, ликвидными активами (LAT) — 45%), заключили в «Эксперт РА».

