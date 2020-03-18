Уважаемые коллеги!

Мы заботимся о безопасности наших сотрудников и партнеров, поэтому перевели большую часть команды на режим удаленной работы.

Наши процессы в достаточной степени автоматизированы. Дистанционный режим никак не скажется на коммуникациях и исполнении обязательств перед контрагентами.

Для пользователей также ничего не меняется. Бизнес-модель Банки.ру всегда позволяла получить мгновенный онлайн-доступ к финансовым продуктам и экспертизе в удобное время из любой точки мира, где есть Интернет.

Банки.ру адаптируется к быстро меняющейся обстановке и по-прежнему остается на связи. Уверены, что вместе мы успешно преодолеем все трудности.

Искренне ваша,

команда Банки.ру