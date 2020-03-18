Чистая прибыль Московского Кредитного Банка по итогам 2019 года составила 12 млрд рублей. Такие данные годовой отчетности по МСФО приводятся в его релизе.

По сравнению с 2018 годом показатель уменьшился на 56,1%. «Снижение чистой прибыли в значительной степени обусловлено переоценкой бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, на фоне продолжившегося укрепления курса рубля в IV квартале 2019 года, а также сокращением чистых процентных доходов при сохранении показателей риска на уровне 2018 года», — поясняется в сообщении.

Так, чистые процентные доходы МКБ сократились по сравнению с 2018 годом на 6,5% до 45,3 млрд рублей в связи с ростом процентных доходов на 6,8%, при увеличении процентных расходов на 14%, которое было обусловлено ускорившимися темпами роста объема средств розничных клиентов, а также репрайсингом крупных корпоративных депозитов в первом полугодии 2019 года.

Чистые комиссионные доходы снизились на 6,6% до 11,5 млрд рублей. Основной причиной отрицательной динамики называют в банке снижение комиссий от расчетных операций и банковских переводов преимущественно в связи с уменьшением комиссий, взимаемых с физических лиц, а также уменьшением комиссионных доходов от инкассации. При этом за 2019 год комиссионные доходы от пластиковых карт показали рост на 21,2%, до 2,9 млрд рублей, в связи с обновленной программой лояльности банка.

Совокупные активы МКБ увеличились за 2019 год на 12,9% до 2 трлн 423,5 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 11,2% до 788,7 млрд, а также увеличения объема депозитов в банках и других финансовых институтах на 9,4% до 1 трлн 190,1 млрд.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2019 году на 12% до 829,2 млрд рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 86,8%, на розничный портфель приходилось 13,2%. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2019 год на 11,8% (на 16,4% без учета валютной переоценки) до 719,4 млрд рублей, розничный — на 13,7% до 109,8 млрд (благодаря росту необеспеченного потребительского кредитования на 14,1% и ипотечного кредитования на 14,6%).

После роста доли просроченной более чем на 90 дней задолженности в первом полугодии 2019 года, который был связан с ухудшением финансового состояния крупного корпоративного заемщика, во второй половине 2019 года показатель снизился на 0,3 процентного пункта по сравнению с первым полугодием и составил 3,6%.

Объем средств клиентов (это 60,5% совокупных обязательств банка) увеличился за 2019 год на 5,3% до 1 трлн 339,5 млрд рублей. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств населения, которые по итогам отчетного периода выросли на 29,6% до 486,2 млрд, или 36,3% совокупных депозитов. Объем средств корпоративных клиентов сократился на 4,9% до 853,4 млрд рублей.

Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», вырос с 10,7% на конец 2018 года до 11,9% по итогам 2019-го. Коэффициент достаточности совокупного капитала снизился с 21,9% до 21,2%.

Базовый капитал продемонстрировал рост на 17%, достигнув 170,2 млрд рублей. Совокупный капитал банка по базельским стандартам увеличился за 2019 год на 1,8% до 302,9 млрд рублей.



«Укреплению структуры капитала способствовала завершенная в ноябре 2019 года сделка по публичному размещению дополнительного выпуска акций на Московской бирже, в рамках которой было привлечено 14,7 млрд рублей. Сокращение добавочного капитала и капитала второго уровня связано с валютной переоценкой, а также с выкупом и частичным погашением субординированных еврооблигаций CBOM27 и CBOM-perp в ноябре 2019 года», — поясняют в МКБ.

