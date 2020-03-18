Московский Кредитный Банк (МКБ) информирует о мерах для минимизации рисков, вызванных текущей эпидемиологической ситуацией.



«Банк регулярно проводит дополнительные мероприятия по дезинфекции помещений, ведет учет сотрудников, прибывших из мест с повышенной эпидемиологической опасностью. Проводится термометрический контроль сотрудников перед началом работы, в офисах установлены емкости с антисептическими средствами», — говорится в релизе кредитной организации.

Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, введен посменный режим работы для тех сотрудников, которым необходимы специфические системы и программное оборудование банка.

«Принимаемые меры не повлияют на работоспособность банка. МКБ продолжает оказывать весь спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам в полном объеме. Банк призывает беречь свое здоровье и помнить о правилах личной гигиены и обращает внимание на то, что часть операций можно осуществить удаленно», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 18 марта среди сотрудников банка не было подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщили в финучреждении.