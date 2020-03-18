Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 5,04% и составил 2 112,64 пункта. Индекс РТС уменьшился на 10,96% до отметки 832,26.

Бумаги Сбербанка подешевели на 4,73%, Мосбиржи — на 4,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 8,61%, «АЛРОСы» — на 8,51%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,6%.

День ото дня российскому фондовому рынку становится все хуже и хуже, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Индекс Мосбиржи в среду упал до 2 112 пунктов. «Как говорилось ранее, мало что может сдержать дальнейшее падение индикатора: свободных денег уже почти ни у кого нет, чтобы выкупать очень дешевые бумаги, да и рисковать мало кому захочется. В таких условиях рублевый индикатор может падать вплоть до 2 000 пунктов. Индекс РТС движется четко в русле обозначенного тренда в область 700—750 пунктов. Этот март рынки капитала запомнят надолго», — комментирует эксперт.