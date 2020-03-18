Чистая прибыль Россельхозбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год выросла в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом до 4 млрд рублей, следует из консолидированной финансовой отчетности кредитной организации.

«Значительное улучшение финансового результата группы обусловлено последовательным повышением качества активов, а также ростом операционных доходов», — говорится в релизе.

Чистый процентный и комиссионный доход увеличился за 2019 год на 10,1% до 97,9 млрд рублей по сравнению с 88,9 млрд рублей за 2018 год. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года.

Активы группы по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 3,216 трлн рублей, прирост за год — 3,2% (+101 млрд рублей).



Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 7,9% (+180,8 млрд рублей) и составил 2,471 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,7% (+142 млрд рублей) и составил 1,998 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 2019 год на 8,9% (+38,8 млрд рублей) до 473 млрд рублей.



За 2019 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 65,1 млрд рублей (+2,7%) и составили 2,486 трлн рублей. За отчетный период средства юридических лиц без учета государственных организаций увеличились на 15% (+118,9 млрд рублей) и составили 911,5 млрд рублей. Привлечение от государственных организаций было существенно сокращено и составило 383,1 млрд рублей. При этом депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли по сравнению с концом 2018 года на 156,6 млрд рублей (+15,1%) до 1,191 трлн рублей. Остатки на текущих и расчетных счетах клиентов группы увеличились за отчетный период на 21% до 342 млрд рублей.



Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов за отчетный год составила 82,4%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2019 года составило 99,4%.

Собственный капитал группы (по балансу) на 31 декабря 2019 года составил 199,3 млрд рублей против 151,7 млрд рублей на конец 2018 года, увеличившись на 31,3%.



В течение 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне и составил 15,1% на 1 января 2020 года.

«Второй год подряд РСХБ показывает чистую прибыль по итогам года. За 2019 год этот показатель составил 4 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателями 2018 года. Я хочу подчеркнуть, что это последовательные и эффективные действия команды банка в течение практически десяти лет. В течение всех этих лет мы одновременно решали несколько задач: расчищали портфель, развивали АПК и формировали крепкую, технологически развитую розницу. Все это требовало инвестиций. На текущий момент мы добились прибыли. Рынок это видит. Мы видим подтверждение качества своей работы в отчетах рейтинговых агентств Fitch, АКРА, Moody's», — отметил первый заместитель председателя правления Банка Кирилл Левин.

