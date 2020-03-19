АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг Сбербанка обусловлен очень высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и высокой степенью влияния государства на банк, согласно методологии АКРА. Финансовый институт характеризуется очень высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется исключительными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала и адекватными риск-профилем и профилем фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.

Результаты стресс-теста, проведенного АКРА, подтверждают, что на горизонте 12—18 месяцев Сбербанк способен выдержать дополнительный прирост стоимости риска более 400 базисных пунктов без падения норматива достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 6%. Адекватная позиция по риск-профилю характеризуется умеренным уровнем проблемной задолженности (доля ссуд, отнесенных к обесцененным в соответствии с МСФО, составила 7,5% совокупного кредитного портфеля на конец декабря 2019-го), говорят аналитики.

К негативному рейтинговому действию может привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны государства при одновременном снижении уровня собственной кредитоспособности, заключили в АКРА.