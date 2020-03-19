Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 7,72% и составил 2 275,7 пункта. Индекс РТС увеличился на 8,46%, до отметки 902,63.

Бумаги Сбербанка подорожали на 8,46%, Мосбиржи — на 8,92%, «ЛУКОЙЛа» — на 15,44%, «АЛРОСы» — на 8,76%, «Газпрома» — на 4,75%.



В четверг российский фондовый рынок смог скорректироваться от локальных минимумов на позитивном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку российским бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удалось подняться выше 27 долларов за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на внешних фондовых площадках», — поясняет эксперт.

Лидером торгов выступил нефтегазовый сектор, бумаги которого, несмотря на достаточно низкие уровни на рынке энергоносителей, прибавили в пределах 17%.

Зварич отмечает, что рост российского рынка мог происходить на закрытии спекулятивных коротких позиций в ожидании коррекции цен на нефть после установления многолетних минимумов. Риски удержания таких позиций могли перевесить потенциальную прибыль, предупреждает он.

Дополнительным фактором выступило улучшение настроений на внешних площадках, где также наблюдаются попытки коррекционного роста.

«В результате в ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи протестировал долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2008 года и проходящий чуть ниже 2 100 пунктов, после чего началось восстановление. При этом пока преждевременно говорить о начале полноценного роста, а данное движение укладывается в рамки коррекции», — комментирует эксперт.

По его словам, риски продолжения снижения высоки: коронавирус продолжает активно распространяться за пределами Китая, что в дальнейшем может вызвать новые волны продаж.