Клиенты Сбербанка теперь могут начать инвестировать в свою будущую пенсию в «Сбербанке Онлайн». В приложении банка в разделе «Инвестиции и пенсии» появилась возможность оформить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП) НПФ Сбербанка, говорится в релизе финучреждения.



«Оформление ИПП доступно всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу заключение договора занимает не более трех минут. Также клиенты могут пополнять свой пенсионный счет онлайн, подключить при желании автоплатеж, а также отслеживать в «Сбербанке Онлайн» сумму накоплений и начисляемый инвестиционный доход. По итогам 2019 года доходность по договорам индивидуального пенсионного плана «Целевой» в НПФ Сбербанка составила 9,64% годовых», — отмечается в релизе.

Индивидуальный пенсионный план — это финансовый инструмент, позволяющий в комфортном режиме накопить на будущую пенсию, самостоятельно выбирая удобный график и размер взносов. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода и имеют особый юридический статус: они не подлежат разделу при разводе либо взысканию третьих лиц, но могут быть переданы по наследству, напомнили в банке.