Чистая прибыль группы Росбанка по МСФО по итогам 2019 года составила 10,9 млрд рублей, сократившись на 7% относительно 2018-го, говорится в релизе финучреждения.

Отчисления в резервы в 2019 году увеличились на 42% относительно 2018 года.

«Рост чистого операционного дохода от банковской деятельности группы составил 5% за 2019 год. Наибольший вклад в улучшение показателя внес рост процентного дохода на 10%: преимущественно за счет увеличения процентного дохода по кредитам как розничного, так и корпоративного бизнеса. Чистый комиссионный доход также показал рост на 3% за 2019 год», — отмечается в сообщении.

По итогам прошлого года наблюдается плавный рост операционных расходов группы, составивший 6% по сравнению с 2018 годом. «Такое увеличение, помимо темпа инфляции, объясняется приростом депозитной базы и, как следствие, ростом отчислений в АСВ, а также ростом расходов на цифровизацию бизнеса в рамках программы трансформации», — заключили в Росбанке.