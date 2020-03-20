Размер собственных средств МТС Банка вырос на 15,3% — до 37,6 млрд рублей — по итогам дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.



«ПАО «МТС Банк» объявляет о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 3,5 млн обыкновенных именных акций на 5 млрд рублей. После регистрации отчета 19 марта 2020 года в Центральном банке Российской Федерации размер собственных средств (капитала) МТС Банка увеличился на 15,3% и составил 37,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, приобретателем акций стала Mobile TeleSystems B.V., на 100% дочерняя компания ПАО «МТС». «Таким образом, доля ПАО «МТС» в уставном капитале банка увеличилась до 99,781% с 99,745%, включая долю ПАО «МГТС», — сообщили в пресс-службе банка.

«МТС Банк третий год подряд удваивает продажи в розничном сегменте и демонстрирует высокие операционные показатели. Дополнительная эмиссия позволит нам не терять темпы роста в приоритетных для нас сегментах. Еще более глубокая синергия с крупнейшим российским телекоммуникационным оператором и провайдером цифровых услуг МТС усилит наше основное конкурентное преимущество на российском рынке. В 2019 году МТС Банк стал основой и единой витриной для развития финансовых сервисов в цифровой экосистеме МТС», цитирует пресс-служба председателя правления МТС Банка Илью Филатова.