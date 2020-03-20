Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 43 копейки к предыдущему закрытию и составил 79,56 рубля. С начала торговой сессии было проведено 93 тыс. сделок на 4,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,41—79,89 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 84,9725 рубля, увеличившись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,5 тыс. сделок на 408 млн евро по курсам от 83,2875 до 85,66 рубля за евро.

Доллар сохраняет значительный потенциал укрепления, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Однако, замечает он, этот потенциал будет сдерживаться продажей государственных валютных запасов РФ с целью пополнения бюджета.

«При нефти, снижающейся к 20 долларам, мы сможем увидеть доллар по 85—90 рублей за единицу. При нефти, растущей до 35—40 долларов, мы увидим откат к 75 рублям», — прогнозирует эксперт.

По его словам, европейская валюта в целом будет повторять движение вслед за долларом, однако у нее есть и собственная динамика.

«Сейчас евро находится на локальных минимумах около 1,07 доллара, что выглядит крайне неустойчивым уровнем. Мы полагаем, что будет отскок в направлении 1,12 доллара, а это значит, что в отношении с рублем разница между евро и долларом с нынешних 5,7 рубля должна будет вернуться до 9—10 рублям», — комментирует Емельянов.