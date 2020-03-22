Держатели карт Mastercard Россельхозбанка получили возможность в одно касание оплачивать покупки умными часами Garmin, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно зарегистрировать свою карту Mastercard Россельхозбанка в мобильном приложении Garmin Connect (раздел Garmin Pay) и добавить часы Garmin для синхронизации устройств. Для совершения платежа нужно поднести часы Garmin к терминалу для бесконтактной оплаты, циферблатом вниз.

Сервис Garmin Pay предоставляется клиентам РСХБ бесплатно. При этом все преимущества программы лояльности банка и платежной системы при совершении операций с использованием Garmin Pay сохраняются, уточняют в финучреждении.

