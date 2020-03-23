Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел в офис после работы в течение двух недель в удаленном режиме, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Напомним, что на режим дистанционной работы Греф перешел в начале марта после возвращения из поездки в ряд европейских стран в соответствии с правилами, установленными антикризисным штабом Сбербанка, и требованиями указа мэра Москвы.



Греф рассказывал, что его рабочее место организовано за городом и такого же рода кабинеты оборудованы у каждого члена правления и руководителя функционального блока Сбербанка.

