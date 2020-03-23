• Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель 2020 года. По сравнению с мартовскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению, свидетельствуют данные регулятора. Показатели, служащие ориентиром на апрель, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

• Прошлогодний цикл смягчения процентной политики ЦБ положительно повлиял на темпы роста кредитования малого и среднего предпринимательства, и до недавнего времени можно было выстраивать благоприятные прогнозы для этого сегмента кредитного рынка, однако коронавирус может спутать все карты. Об этом пишут в тематическом обзоре эксперты аналитического центра Банки.ру, указывая, что роль поддержки государства в текущих условиях значительно увеличивается.

• Чистая прибыль банковского сектора РФ за февраль составила 140 млрд рублей, за два первых месяца 2020 года — 337 млрд. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2020 года». Активы банковского сектора в феврале увеличились на 0,5%, до 90,3 трлн рублей, в основном за счет роста розничного кредитования, а также активизации рынка межбанковского кредитования. Объем средств физических лиц вырос за месяц на 0,9%, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе. Также увеличился объем депозитов и средств организаций (плюс 1,1%).



• Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой временно смягчить требования к участникам страхового сектора в условиях пандемии коронавируса и повышенной волатильности. Об этом говорится в официальном письме, направленном в ЦБ 20 марта. Среди предложенных ВСС мер указывается введение моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховщиков сроком на полгода, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску.