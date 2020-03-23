Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель 2020 года . По сравнению с мартовскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на апрель, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась, кроме депозитов, привлекаемых на сроки до трех месяцев (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом). По этим, самым «коротким», вкладам рост ставки составил 0,045 процентного пункта, снижение в остальных случаях — от 0,2 п. п. для вкладов на срок от трех месяцев до полугода до 0,288 п. п. для вкладов, привлекаемых на сроки от полугода до года.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март 5,592 5,639 6,089 6,634 7,042 Апрель 5,379 5,684 5,889 6,346 6,777

Банк России пять раз снижал ключевую ставку в 2019 году, в общей сложности уменьшив ее на 1,75 п. п. В феврале текущего года регулятор уменьшил ключевую ставку еще на 0,25 п. п. до 6%. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам заседания совета директоров 20 марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

В линейке доходности долларовых вкладов имеется исключение из общей тенденции к снижению базовой доходности: выросла средняя ставка для бессрочных вкладов (на 0,153 п. п.). Случай повышения средней ставки выделен в таблице жирным шрифтом. Снижение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки от полугода до года (минус 0,171 п. п.), наименее существенным в абсолютном выражении — по вкладам на срок до трех месяцев (на 0,01 п. п.).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март 0,544 0,671 0,993 1,517 1,706 Апрель 0,697 0,661 0,89 1,346 1,647

Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых на сроки до трех месяцев, от трех месяцев до полугода и от полугода до года, не изменилась по сравнению с мартовским ориентиром. Немного выгоднее стало размещение средств на сроки свыше года (на 0,05 п. п.), в то время как базовая доходность вкладов до востребования снизилась на 0,004 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март 0,012 0,01 0,01 0,01 0,06 Апрель 0,008 0,01 0,01 0,01 0,11

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.

В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п.

Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.