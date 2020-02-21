Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на март 2020 года . По сравнению с февральскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, хотя есть и исключения из общего тренда, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась на 0,021—0,544 процентного пункта. Наиболее заметное снижение средней ставки зафиксировано по самым «коротким» из срочных вкладов (привлекаемым на сроки до трех месяцев), наименее существенное — по самым «длинным» (на сроки свыше года).

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 5,745 6,183 6,313 6,767 7,063 Март 5,592 5,639 6,089 6,634 7,042

Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 п. п. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В текущем месяце регулятор уменьшил ключевую ставку еще на 0,25 п. п. — до 6% с 10 февраля.

В линейке доходности долларовых вкладов имеется исключение из общей тенденции к снижению базовой доходности: выросла средняя ставка для сроков до трех месяцев (на 0,2 п. п.). Случай повышения средней ставки выделен в таблице жирным шрифтом. Снижение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки от трех месяцев до полугода (минус 0,253 п. п.), наименее существенным в абсолютном выражении — по вкладам до востребования (на 0,038 п. п.).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 0,582 0,471 1,246 1,568 1,794 Март 0,544 0,671 0,993 1,517 1,706

Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых до востребования, не изменилась по сравнению с февральским ориентиром, вкладов всей линейки срочностью до года — снизилась на 0,147 п. п., а вкладов на сроки свыше года — на 0,109 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 0,012 0,157 0,157 0,157 0,169 Март 0,012 0,01 0,01 0,01 0,06

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п.



Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.