Промсвязьбанк (ПСБ) готов реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и предоставить им кредитные каникулы на срок до двух месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Мы готовы на индивидуальных условиях рассматривать обращения наших заемщиков, пострадавших от коронавируса, и предоставлять им отсрочку платежа, — отмечает глава розничного блока ПСБ Сергей Малышев. — Для ПСБ обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников и клиентов являются приоритетной задачей».

Малышев отметил, что отделения банка работают в стандартном режиме, а частота дезинфекций офисов увеличена более чем в 20 раз. «При этом мы рекомендуем клиентам посещать отделения только при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания. На сегодняшний день почти все трансакции можно провести онлайн, даже ипотеку и потребительские кредиты наши клиенты оформляют через дистанционные каналы», — подчеркнул представитель ПСБ.

В марте объем выдач по ипотеке и потребительским кредитам вырос в два раза, и большая часть выдач пришлась на дистанционные каналы. Сейчас более 90% операций клиенты ПСБ уже осуществляют через Интернет и мобильный банк.