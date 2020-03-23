Чистая прибыль Почта Банка за 2019 год увеличилась на 39% — до 6,8 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Активы банка выросли более чем на 30% — до почти 472 млрд рублей. Операционные доходы превысили 48 млрд рублей (рост на 19%), процентные — более 40 млрд (увеличение на 25%), комиссионные — более 30 млрд (рост на 25%).

Кредитный портфель вырос на 35%, до 411 млрд рублей за вычетом резервов. Портфель кредитных карт увеличился на 43% (до 21,4 млрд рублей), POS-кредитов и кредитов наличными — на 34% (почти 390 млрд). Объем средств физлиц увеличился на 24%, превысив 390 млрд рублей.

Достаточность собственных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 11,2% по сравнению с 10,7% на 31 декабря 2018 года.

«В целом мы оцениваем 2019 год крайне позитивно, несмотря на достаточно непростые рыночные условия … и те меры, которые регулятор реализовывал на протяжении года, тем не менее по всем операционным и финансовым показателям видно, что Почта Банк выполнил поставленные задачи, заработал хорошую прибыль, нарастил клиентскую базу», — отметил первый заместитель президента — председателя правления кредитной организации Георгий Горшков.