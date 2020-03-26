В социальных сетях появились жалобы на проблемы, связанные с ограничением Федеральной службой судебных приставов (ФССП) личного приема с конца прошлой недели из-за распространения коронавируса, пишет «Коммерсант» . Граждане отмечают, что из-за этого не могут снять арест со счетов после погашения долгов, поскольку нужно писать собственноручное заявление.

В жалобах указывается и на невозможность предоставить в службу определения об отмене судебных приказов, в связи с чем средства подлежат взысканию, и на невозможность дозвониться кому-либо из сотрудников службы. Из-за этого около отделов судебных приставов собираются толпы людей, которые требуют от сотрудников начать прием документов.

Как пояснили в ФССП, граждане могут обратиться по телефонам, указанным на официальных интернет-сайтах ФССП России и ее территориальных органов, а также направить корреспонденцию через специально установленные в структурных подразделениях ведомства переносные ящики. Кроме того, на официальном сайте службы можно воспользоваться различными электронными сервисами для отслеживания задолженности. На дополнительные вопросы о том, как гражданам оперативно снять арест со счетов, что делать тем, кто находится на карантине и не может предоставить в ФССП оригиналы документов, в службе сообщили, что ответы «будут предоставлены в установленный законом срок».

Минюст призвал ввести дополнительные меры защиты малоимущих должников Это позволит исключить принудительное исполнение судебных решений, например, в отношении должников-пенсионеров.

По мнению юристов, ограничения в работе службы могут стать проблемой и для должников, и для взыскателей. Так, если ФССП не примет срочных мер для оперативной оптимизации работы, это может стать причиной предъявления к ней исков. Если истец не может получить исполнительный лист лично в суде и лично предъявить в ФССП, нужно ждать, пока лист дойдет по почте сначала истцу, а потом приставу, которым будут приняты меры по исполнению. За это время ответчик может успеть совершить действия, направленные на сокрытие имущества, отмечают юристы. Эксперты отмечают, что в данной ситуации гражданам нужно быть очень внимательными при подаче в ФССП документов, рекомендуют фиксировать отправку и получение приставами сообщений, а также направлять документы несколькими способами.