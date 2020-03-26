Банк России в пятницу, 27 марта, установит официальные курсы валют на всю следующую неделю, которая была объявлена нерабочей, следует из сообщения регулятора.

«В связи с указом президента Российской Федерации об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк России установит и опубликует официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы в последний рабочий день марта текущего года — 27 марта. Указанные курсы и учетные цены будут действовать с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно», — указывает пресс-служба ЦБ.



Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что «в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк России не будет осуществлять расчет процентных ставок группы MIACR. Публикация процентных ставок группы MIACR будет продолжена 6 апреля 2020 года на основе данных за последний рабочий день марта текущего года».