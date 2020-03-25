Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочей с сохранением заработной платы. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам.

Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», — сказал глава государства.

Это не касается структур жизнеобеспечения: медицинских учреждений, аптек, магазинов, банков, транспорта и органов власти всех уровней. Они продолжат свою работу.

«Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось», — отметил Владимир Путин.