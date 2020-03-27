ПСБ запускает кредитные каникулы сроком на три месяца для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры и турагентства, говорится в релизе финучреждения.

«Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях. Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам «Без бумаг» и «Бизнес онлайн» в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.