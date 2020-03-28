МТС Банк запустил предложение «Карантин без затрат» в поддержку индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса, следует из релиза финучреждения.



«МТС Банк с 1 апреля 2020 года для действующих и новых клиентов — индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса отменит комиссию за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц и ИП по всем программам РКО, а также за перечисления денежных средств на счета физических лиц — участников зарплатного проекта, заключенного в МТС Банке», — отмечается в сообщении.

Клиенты, подключенные к тарифам «Минимум», «Точный» и «Стабильный», смогут один раз в месяц бесплатно совершать первое внесение наличных средств на расчетный счет через кассу банка. МТС Банк также временно предоставил МСБ льготные условия по интернет-эквайрингу.