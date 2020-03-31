Таксисты, оставшиеся без пассажиров, подключаются к растущему рынку онлайн-доставки продуктов и лекарств — ретейл и курьерские службы зафиксировали рост спроса в три – четыре раза, пишут «Известия» , ссылаясь на представителей компаний. В ближайшее время на рынок планирует выйти еще несколько игроков.

Так, в «Ашане» в марте интернет-покупок стало вдвое больше, сообщили в пресс-службе ретейлера. В пиковые даты месяца спрос подскакивал в три – четыре раза, добавили в Metro Cash & Carry. В Ozon сказали, что средний состав корзины вырос с трех – четырех товаров до семи – восьми. После публикации указа о вынужденных выходных число посетителей интернет-магазина «Утконос» выросло втрое, отметили там. В Delivery Club 16–22 марта спрос вырос на 32% по отношению к предыдущей неделе. В «Связном» в последние две недели дистанционные покупки выросли более чем вдвое к аналогичному периоду 2019 года. В «М.Видео–Эльдорадо» также говорят о двукратном росте в среднем по стране.

Сети «Ашан» и Metro уже привлекают для доставки онлайн-заказов транспортные и курьерские компании, «Утконос» на фоне повышенного спроса ежедневно нанимает новых складских работников, сказали представители ретейлеров. Количество вакансий курьеров в этом месяце выросло на 19% в сравнении с мартом 2019-го и на 38% — к февралю этого года, пояснили в hh.ru. Приток клиентов фиксируют также и различные курьерские службы — от локальных до международных, заявили в Pony Express, Dostavista, «ДоставкаЛаб», «Пешкарики».

На фоне падения спроса на поездки многие агрегаторы переключились на доставку. У «Яндекс.Такси» и Gett соответствующие сервисы уже интегрированы в их приложения. «Максим» на фоне роста потребности в услуге по доставке внедрил отдельные тарифы. В «Ситимобил» пока нет сервиса по доставке таксистами, но в компании его уже разрабатывают. «Везет» также думает над новым сервисом, который позволит оплачивать заказанные таксисту товары картой.