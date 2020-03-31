Цены на квартиры в новостройках и вторичное жилье в стране могут снизиться в среднем на 10–20% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Как заявил президент ГК «Основа» Александр Ручьев, в результате экономического кризиса рынок недвижимости столкнется с заметным падением спроса. Во все предыдущие кризисы малые и средние компании продолжали работать, но сейчас они вынуждены закрываться, добавил он. Эта ситуация провоцирует в том числе снижение спроса на жилье. По оценкам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, уже в апреле он упадет на 10–20%.

Чем дольше будет продолжаться пандемия и связанные с ней ограничения, тем серьезнее пострадает рынок недвижимости, добавил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его прогнозам, в регионах с традиционно низкими доходами населения и в тех субъектах, где уже было зафиксировано снижение цен (Пермский край, Волгоградская и Челябинская области), стоимость жилья в среднем упадет на 15–20%. Наиболее стабильными останутся цены в отдаленных регионах с высокими доходами населения — в Магаданской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Там жилье может подешеветь в среднем на 7–8%. В Москве и Петербурге цены могут упасть на 10–15%. А в целом по России ожидается снижение стоимости жилья на 10%, считает эксперт. По сравнению с мартом 2019 года в Волгограде цены на квартиры в среднем уже уменьшились на 16%, в Перми — на 15%, в Челябинске — на 2%. Также снижение отмечено в Рязани (–16%) и Сочи (–3,5%), отметил Хусаинов.

#оденьгахпросто: стоит ли покупать недвижимость при падающем рубле Падение цен на нефть привело к резкому снижению курса рубля и всплеску спроса на недвижимость. Как ведут себя цены на жилье в условиях валютного кризиса, что будет с ипотечными ставками и стоит ли сейчас выходить на сделку?

По прогнозу экспертов, в среднем по России жилая недвижимость может подешеветь на 10%. При этом более ощутимо цены, скорее всего, упадут на рынке вторичного жилья, дисконт в некоторых случаях может достигать 20% от первоначально объявленной стоимости объекта. Люди, которым нужно продать квартиру срочно, будут вынуждены идти на уступки, застройщики, вероятнее всего, понизят цены за счет скидок и акций.

Строительная отрасль имеет большое значение для российской экономики, власти понимают это, подчеркнул гендиректор СК «Перспектива» Михаил Иванов. Например, в Минстрое объявили, что будут еженедельно следить за финансовым положением девелоперов в регионах, чтобы не допустить банкротства крупных компаний, напомнил он. Сегодня на рынке остались в основном только сильные и самообеспеченные игроки, которые извлекли уроки из прошлых кризисов. Поэтому массового банкротства застройщиков не ожидается, добавил Иванов. В дальнейшем по всей стране могут увеличиться сроки накопления на покупку квартиры, считает Артем Деев. Сейчас в миллионниках они составляют в среднем 10–12 лет, в городах с населением до 1 млн — 15–17 лет, сказал он.