• Законодатели во вторник приняли поправки об НДФЛ на проценты по вкладам и облигациям. Все оказалось не так страшно, как опасалась общественность. Объясняем, кому, как и когда нужно будет платить налог. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам по ситуации с коронавирусом анонсировал налог на процентный доход по вкладам и облигациям. Это стало неожиданностью для большинства участников рынка и вызвало некоторую сумятицу в рядах самих вкладчиков. За пару дней появилось несколько трактовок слов президента, а из-за того, что люди не поняли сути нововведений, банки столкнулись с ростом числа заявок о закрытии вкладов. В Минфине позже разъяснили порядок оплаты налога на проценты по вкладам.

• Если реализуются надежды на быструю реанимацию мировой экономики после шоков начала года, Россию может ожидать по итогам 2020-го околонулевой рост ВВП, но при наиболее негативном сценарии развития кризиса российская экономика потеряет не менее 3%. Об этом говорится в исследовании «Эксперт РА» «Корономика»: до прояснения ситуации». Как пишут аналитики, дизайн мер помощи экономике и потребительскому спросу, заявленных правительством РФ и Банком России с начала кризиса, указывает на расчет на быстрое прохождение карантина и короткий период шокового состояния мировой экономики с последующим быстрым восстановлением во втором полугодии благодаря эффекту от беспрецедентных программ поддержки, принятых и реализуемых в США, Великобритании, Германии и Китае.



• Аналитический центр Банки.ру изучил ситуацию с жалобами банковских клиентов, которые обращаются в профильную службу Центробанка и в функционирующий на портале «Народный рейтинг». У пользователей Банки.ру возможность оставить отзыв о банке появилась в 2005 году — с запуском «Народного рейтинга». Количество поступающих обращений с тех пор непрерывно росло и за 2019 год уже превысило 100 тыс. На какие продукты чаще всего жалуются потребители, чем именно они недовольны? Смотрите в нашей инфографике.

• Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода. Таковы данные социологического исследования, выполненного научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Больше 60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы. Участники опроса от 18 до 23 лет не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%), а большинство респондентов из возрастных групп от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше сообщили, что им недостает большой суммы (по 40,4%).