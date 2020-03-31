Налог на доходы по вкладам в банках гражданам придется платить самим по аналогии с тем, как они сейчас платят налог на имущество, транспорт и землю, рассказал на заседании Совета Федерации замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«Банки агентами являться не будут, они до 1 февраля года, следующего за годом налогового периода, будут передавать информацию обо всех выплаченных процентах в ФНС, а ФНС на основании агрегированной информации от банков будет формировать уведомления и направлять их налогоплательщикам — физлицам. Налогоплательщики до 1 декабря года, следующего за годом налогового периода, будут выплачивать налог на основе уведомления», — объяснил Сазанов.

Во вторник Госдума, а следом за ней и Совет Федерации приняли закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам в банках сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Налог заработает с 2021 года, то есть первые налоговые уведомления по нему граждане получат только в 2022 году.

«Декларации подавать они не должны будут», — уточнил замглавы Минфина.

Таким образом, срок и порядок уплаты налога на доход по вкладам будут аналогичными тем, которые действуют в отношении имущественных налогов.

Подоходный налог российские налогоплательщики сейчас в большинстве случаев не платят сами, за них это делают налоговые агенты — работодатели, банки, брокеры, то есть те, кто перечисляет доход физлицам. В случаях когда граждане должны платить налог самостоятельно, они должны подать декларацию 3-НДФЛ.