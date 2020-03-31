Совет Федерации на внеочередном заседании во вторник одобрил закон, согласно которому НДФЛ со ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ. Ранее во вторник этот законопроект одобрила Госдума.

Предусматривается, что новый порядок заработает начиная с доходов 2021 года, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе предложил обложить налогом в 13% процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей. При формулировании поправок к Налоговому кодексу идея была уточнена.

«Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», — сказано в законе.

Таким образом, при текущей ключевой ставке ЦБ в 6% необлагаемый доход со вкладов составил бы 60 тыс. рублей в год, а исходя из ставки на начало 2020 года в 6,25% был бы 62,5 тыс. рублей.

При этом из расчета исключаются депозиты с процентной ставкой менее 1%, а также счета эскроу. «При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу», — указано в законе.

Под такое исключение, в частности, попадают зарплатные счета, указал премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что банки РФ будут ежегодно до 1 февраля предоставлять налоговикам сведения о выплаченных за минувший год каждому вкладчику процентах, подлежащих налогообложению. На их основании налоговая все подсчитает и выставит счет, который гражданину надо будет оплатить до 1 декабря.