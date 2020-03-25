Президент РФ Владимир Путин предложил установить 13-процентный налог на доходы граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.

«Во многих странах мира процентные доходы физлиц от банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть не на сам вклад, а только на проценты, получаемые с таких вложений», — пояснил глава государства.

По его словам, нововведение коснется лишь 1% вкладчиков. При этом условия размещения средств в российских банках останутся привлекательными, продукты — одними из высокодоходных в мире.



Все дополнительные поступления в бюджет в результате введения 15-процентного налога на доходы в виде дивидендов, которые выводятся за рубеж, и 13-процентного НДФЛ на проценты по вкладам и инвестициям будут целевым образом направляться на финансирование поддержки семей с детьми, на помощь людям, оставшимся без работы или оказавшимся на больничном.