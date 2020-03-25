Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

«Сейчас две трети этих средств (а по сути, это доходы конкретных физлиц) в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%, — сообщил он. — Тогда как граждане даже с небольшой зарплаты платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо».

По его словам, введение 15-процентной ставки налога на доходы, полученные в виде дивидендов и выводимые на зарубежные счета, потребует корректировки соглашений между странами об избежании двойного налогообложения. «Прошу правительство организовать эту работу, — добавил он. — Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из соглашений с ними в одностороннем порядке».



В первую очередь планируется начать работу со странами, в которые уходят «значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для страны».

