Показатели фондирования и ликвидности банков существенно не изменятся после введения налога в размере 13% на процентные доходы по вкладам объемом более 1 млн рублей, однако эти меры могут оказать краткосрочное влияние на поведение вкладчиков. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«По нашим расчетам, влияние нового налогового сбора может составить менее 70 базисных пунктов (0,7 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) процентного дохода для большинства вкладчиков», — пишут эксперты S&P, напоминая, что, как предполагается, эта налоговая мера будет введена в действие с 2021 года.



Минфин не ожидает большого оттока депозитов из-за введения налога на проценты В любом случае процентный доход по депозитам превышает инфляцию даже за вычетом налогов, отметил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Они констатируют, что доступ банков к источникам внешнего финансирования остается ограниченным в связи с экономическими санкциями, введенными в отношении нескольких крупных российских банков и компаний, но полагают, что показатели фондирования российского банковского сектора в последнее время укрепились благодаря стабильному и растущему объему депозитов в национальной валюте в последние три года.

В частности, на 1 февраля 2020 года объем совокупных розничных депозитов увеличился примерно на 11% в годовом выражении, указано в обзоре. «Нестабильность валютного рынка и ухудшение ситуации, связанной с пандемией коронавируса, все с большей степенью вероятности могут привести к непродолжительному умеренному оттоку депозитов, вызванному паникой. Тем не менее мы полагаем, что обусловленное этим сокращение ликвидности, вероятно, будет управляемым и Банк России будет предоставлять сектору поддержку ликвидностью в случае необходимости», — отмечают аналитики.

Они указывают на стабильность крупных банков. «По нашему мнению, в случае повышения волатильности на рынке крупные банки, характеризующиеся узнаваемыми брендами и высокой вероятностью получения государственной поддержки, будут пользоваться преимуществами, связанными с возможным оттоком клиентов из небольших банков. Вместе с тем ситуация в небольших банках неоднозначна, поскольку показатели фондирования многих из них по-прежнему зависят от фактора доверия клиентов. Поддержка ликвидностью со стороны Банка России доступна банкам в случае необходимости, а эффективность инструментов и механизмов такой поддержки успешно проверялась в последние десять лет», — говорится в обзоре.



Перечисленные факторы снижают риски, связанные с возможным повышением стоимости фондирования для банков в будущем, заключают аналитики. Вместе с тем усиление этих рисков и их сохранение в течение длительного времени в конечном счете может обусловить ухудшение показателей фондирования банков. «В связи с этим мы прогнозируем повышение процентных ставок по депозитам, а также увеличение доли финансирования за счет средств Банка России и (или) государства в структуре ресурсных баз банков», — добавляют в S&P.