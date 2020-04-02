Минфин не ожидает существенного оттока депозитов из банков из-за введения налога в 13% на проценты по вкладам в размере более 1 млн рублей. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«В любом случае процентный доход по депозитам превышает инфляцию даже за вычетом налогов. Поэтому мы не ожидаем большого оттока депозитов из банков», — сказал он.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что исходя из текущих условий налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей. Впервые уплатить этот налог вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022-го) за 2021 год.

