Законодательные поправки, предусматривающие введение налога на процентный доход с вкладов, были разработаны не под кризис, а с целью обеспечения стабильности финансово-экономической и бюджетной системы в долгосрочной перспективе. Об этом заявил на совещании в правительстве по экономическим вопросам премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент в своем обращении к гражданам объявил о планируемом введении налога на процентный доход с банковских вкладов. Хотел бы дать дополнительные, более развернутые пояснения по реализации этой меры», — сказал Мишустин, чья речь приводится на сайте Кабмина.

Закон об НДФЛ на проценты по вкладам, как и ряд других законодательных поправок, разработанных после того, как соответствующие инициативы озвучил в телеобращении к гражданам президент РФ Владимир Путин, был принят во вторник Госдумой сразу в трех чтениях.

Принят закон об НДФЛ на проценты по вкладам Ранее с такой инициативой выступил в телеобращении к россиянам президент Владимир Путин.

«Речь не идет о текущей экономической ситуации, а о необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической, бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе», — отметил, в частности, Мишустин, комментируя поправки о налогообложении процентов по депозитам.

Он напомнил, что налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году, и будет подлежать уплате только в 2022 году, то есть в текущем году налог с таких доходов платить не надо.

Также глава правительства подчеркнул, что налог не будет распространяться на сами счета: речь идет только о процентных доходах по ним. «Причем первые 60 тысяч рублей процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень», — отметил премьер.

Уточним, что налогом на доходы физических лиц со стандартной ставкой 13%, согласно принятому закону, будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке Банка России (сейчас составляет 6%).



Мишустин также заверил, что законодательные поправки не коснутся зарплатных счетов. «Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — пояснил он.