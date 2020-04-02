Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил в правительство РФ предложения по поддержке жителей многоквартирных домов в условиях пандемии коронавируса, среди них освобождение от начисления пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг и от «поверочного рабства», под которым понимается обязанность следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды.

«Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Во-первых, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Во-вторых, компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае их неполной оплаты. В-третьих, мы предлагаем приостановить начисления пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт, платы за жилое помещение», — сказал Турчак.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете взимания комиссий за оплату услуг ЖКХ Комитет является соисполнителем по законопроекту, решение комитета было принято опросным путем.

«Также считаем, что население должно быть освобождено от обязательств по поверке счетчиков», — добавил Турчак, уточнив, что направил эти предложения в правительство РФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала данные инициативы. По словам Турчака, реализация предложений поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, так как исключит необходимость для граждан посещать офисы поставщиков коммунальных услуг и региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате.