Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете взимать банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ. Комитет является соисполнителем по законопроекту, решение комитета было принято опросным путем.

Законопроект предлагает ввести запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки на население.

Банки могут закрыть сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий Если компании из сферы ЖКХ откажутся оплачивать комиссии, то банки просто перестанут принимать платежи.

«Полностью поддерживая основную идею законопроекта об освобождении физлиц от взимания с них комиссии при оплате услуг ЖКХ, предлагаем обсудить конкретные механизмы перераспределения расходов по таким комиссиям между хозяйствующими субъектами с тем, чтобы предлагаемые меры не оказали стимулирующего воздействия на хозяйствующих субъектов по изменению тарифов на иные оказываемые клиентам услуги с целью компенсации недополученных доходов, а также не допустить снижения доступности услуг по оплате ЖКУ для населения», — говорится в заключении комитета.