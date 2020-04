Евросоюз выделит 100 млрд евро в рамках программы краткосрочного сохранения занятости населения в условиях всеобщего карантина. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«С помощью нового инструмента солидарности под названием SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, «Поддержка для смягчения рисков безработицы в условиях чрезвычайной ситуации». — Прим. Банки.ру) мы мобилизуем 100 миллиардов евро, чтобы сохранить людей на рабочих местах, а также помочь бизнесу. Благодаря этому мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и обеспечения средств к существованию. Это и есть европейская солидарность», — сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что помощь будет оказана, в частности, европейским фермерам и рыбакам, которые сильно пострадали от кризиса.

«Фермеры и рыбаки также получат поддержку. Сельское хозяйство и рыболовство Европы играют важную роль в обеспечении нас пищей. Они сильно пострадали от кризиса, что, в свою очередь, ударило по нашим цепочкам поставок продовольствия и по местным экономикам», — добавила она.

По словам фон дер Ляйен, ЕС намерен использовать каждый доступный цент, чтобы преодолеть последствия коронавируса. «Все эти меры основаны на текущем бюджете ЕС и будут выжимать каждый доступный цент. Они показывают необходимость сильного и гибкого долгосрочного бюджета ЕС. Еврокомиссия будет работать над тем, чтобы ЕС мог рассчитывать на такой сильный бюджет, чтобы вновь встать на ноги и продвинуться по пути к восстановлению», — подчеркнула она.

Еврокомиссия 1 апреля объявила программу краткосрочного сохранения занятости населения под названием SURE (может быть переведено с английского как «надежный» или «уверенный») в условиях всеобщего карантина. Однако конкретных цифр названо не было. Как сообщила глава ЕК, данная мера будет направлена на поддержку стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса, в частности Италии и Испании. В течение этой недели указанная мера должна быть представлена на утверждение всем странам сообщества.



Ранее ЕС приостановил действие базового экономического документа зоны евро — Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел бюджетного дефицита стран сообщества на уровне 3% ВВП и предел суммарного госдолга на уровне 60% ВВП. Это позволит европейским странам без внешних ограничений привлекать кредиты для поддержки своих экономик, пострадавших от коронавируса. Таким образом, Еврокомиссия намерена применять методы максимально широкой госпомощи предприятиям для борьбы с рецессией в результате продолжительных карантинов. Этот метод прямо противоположен политике бюджетной дисциплины, которая применялась в еврозоне в период борьбы с кризисом суверенной задолженности в 2010—2014 годах.