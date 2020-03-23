Совет ЕС по экономике и финансам (Экофин) утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста — для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном по итогам видеоконференции министров экономики и финансов Евросоюза, передает ТАСС.

Это решение отменяет лимит бюджетного дефицита для стран сообщества в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП и позволяет правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов для предоставления помощи бизнесу.

«Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, изложенной в заявлении от 20 марта 2020 года, что сложились условия для задействования генеральной статьи об исключениях из фискальных норм ЕС [которая включает приостановку применения Пакта стабильности и роста], поскольку налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом, — говорится в заявлении. — Задействование этой статьи обеспечит необходимую финансовую гибкость для поддержки нашего здравоохранения и системы защиты населения, защитит наши экономики, в том числе с использованием стимулирующих целевых мер со стороны стран — членов ЕС, которые должны быть тщательно сбалансированы, скоординированы и ограничены во времени».

«Пандемия коронавируса привела к крупнейшему экономическому шоку, который уже наносит серьезный экономический ущерб Евросоюзу. Тяжелый экономический спад отныне ожидается в этом году, что требует от нас решительного, амбициозного и скоординированного ответа. Мы должны действовать решительно, чтобы гарантировать, что шок окажется как можно более коротким и не нанесет непоправимого ущерба нашей экономике. Мы должны также гарантировать устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе», — отмечается в документе.

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономики Однако, по мнению Кристалины Георгиевой, ожидается восстановление в 2021 году.

В нем также подчеркивается, что «министры остаются полностью привержены соблюдению Пакта стабильности и роста». «Генеральная статья об исключениях позволит Еврокомиссии и Совету ЕС принять ряд мер по координации финансовой политики в рамках Пакта стабильности и роста, но с отходом от его бюджетных критериев (дефицит бюджета в 3% ВВП и размер госдолга в 60% ВВП. — Прим. ТАСС)», — заключил Экофин.

Данное решение не имеет отношения к выделению средств из бюджета ЕС — это лишь разрешение правительствам Евросоюза перестать придерживаться финансовых норм зоны евро. Правительства смогут без оглядки на уровень бюджетного дефицита резко повысить свои займы, чтобы собрать деньги для срочного вливания в экономику, подорванную карантинными мерами.

Это ранее подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прокомментировав 20 марта исходную рекомендацию Еврокомиссии о приостановке действия Пакта стабильности и роста: «Отныне правительства [государств ЕС] смогут давать деньги многим компаниям — гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям, малым предприятиям, которым грозит банкротство без поддержки. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо».

ЕС отменил все меры бюджетной экономии на фоне пандемии Фактически данное решение позволит странам ЕС без ограничений набирать госкредиты для предоставления субсидий европейским компаниям.

Что касается помощи из бюджета ЕС, то Еврокомиссия ранее приняла отдельное решение перераспределить из других программ Евросоюза 37 млрд евро на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий в ЕС. В свою очередь Европейский центробанк на прошлой неделе объявил о запуске программы выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности во избежание цепных банкротств в условиях всеобщего карантина и радикального замедления европейской экономики.

ЕК на данный момент прогнозирует спад в европейской экономике в 2020 году на уровне 1%, однако, по информации источников, она также изучает пессимистический сценарий, который предусматривает спад в 2,5% ВВП и мощный всплеск безработицы. Впрочем, те же источники признают, что в условиях неопределенности со сроками отмены карантина даже этот сценарий уже не рассматривается как самый пессимистичный.

В своем зимнем экономическом прогнозе, который был опубликован всего месяц назад, Еврокомиссия прогнозировала, что в 2020 году в экономике еврозоны будет наблюдаться рост в 1,4%. Этот прогноз был основан на оценке, что ущерб от коронавируса окажется лимитированным и краткосрочным и будет преодолен уже в I квартале 2020 года.

Приостановка действия Пакта стабильности и роста фактически означает отказ от политики бюджетной дисциплины. Таким образом, может повториться ситуация 2008— 2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение своих банков от банкротств в условиях мирового финансового кризиса. Это привело в начале 2010 года к неконтролируемому росту закредитованности и дефицитов бюджетов стран сообщества, отбросив на грань дефолта Грецию, а за ней Кипр, Ирландию, Португалию, Испанию и Италию. Так начался острый кризис суверенной задолженности зоны евро, который на несколько лет поставил под вопрос само существование европейской валюты.



С высокой вероятностью новое инфляционное стимулирование экономики вновь подорвет финансовую стабильность в зоне евро. Сейчас ситуация отягощается двумя дополнительными факторами. Во-первых, степень закредитованности стран в 2020 году значительно выше, чем была в 2008 году. Во-вторых, даже в разгар кризиса 2008 года Брюссель не отменял базовые экономические регулятивные меры, которые, несмотря на их всеобщее нарушение странами сообщества, все же сыграли некоторую роль в сдерживании бюджетных трат государств ЕС.