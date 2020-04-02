Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 2,92% и составил 2 545,95 пункта. Индекс РТС увеличился на 4,69%, до отметки 1 034,06 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,68%, Мосбиржи — на 0,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 7,67%, «Газпрома» — на 3,41%, «АЛРОСы» — на 3,03%.

Российский фондовый рынок в четверг вырос благодаря точечному ухудшению внешнего фона и волатильности в сырье, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«После твита президента США Дональда Трампа на тему нефти баррель Brent взлетел в цене на 42%. Правда, очень быстро откатился обратно, но факт остается фактом: к вечеру четверга «бочка» североморского сырья торгуется рядом с 30 долларами — уровнем, куда за четыре попытки коррекции рынок так и не дошел», — комментирует эксперт.