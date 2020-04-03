Месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5—2% годового ВВП, об этом свидетельствует опыт других стран, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5—2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — рассказала глава ЦБ.

В базовом сценарии негативные эффекты будут сконцентрированы внутри II квартала текущего года, считает Набиуллина. «Во второй половине года, по мере смягчения ограничительных мер в России и мире, экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования», — добавила она.

Напомним, режим нерабочих дней в России был введен с 28 марта. Накануне президент России Владимир Путин объявил о его продлении до конца апреля.