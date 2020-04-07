Совкомбанк получил 30,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за 2019 год, увеличив показатель в 1,7 раза по сравнению с 2018-м. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход до вычета резервов повысился на 16%, до 55,1 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 24,8%, до 24,9 млрд.

Активы выросли на 17%, до 1,136 трлн рублей, следует из сообщения. Запас ликвидных активов достиг рекордного уровня в 42% от обязательств на 31 декабря 2019 года, уточняется в релизе.

Объем кредитов клиентам до вычета резервов (банк включает сюда также облигации корпоративных клиентов) в 2019 году вырос почти на 9%, до 608,1 млрд рублей, после вычета резервов — на 8%, до 585,2 млрд. Портфель по карте рассрочки «Халва» увеличился почти в 2,5 раза — до 40,4 млрд рублей. Всего банком выпущено 4,4 млн таких карт.

Банк в 2019 году нарастил объем средств на текущих счетах и депозитах клиентов на 29%, до 774 млрд рублей.

Капитал вырос за год на 22%, до 139 млрд рублей.

«За период 2018—2020 годов банк постепенно увеличивал запас капитала за счет чистой прибыли, двух раундов инвестиций консорциума иностранных инвестиционных фондов на 200 млн долларов в 2018 и 2019 годах, а также выпусков субординированных еврооблигаций на общую сумму 600 млн долларов: выпуска T2 в октябре 2019-го и выпуска T1 в феврале 2020-го», — указано в релизе.

Коэффициенты достаточности капитала банка повысились в 2019 году по сравнению с 2018 годом: коэффициент достаточности базового капитала первого уровня — с 12,2% до 12,3%, общий коэффициент достаточности капитала — с 13,8% до 14,7%.



Количество клиентов банка увеличилось на 41%, до 6,5 млн, в 2019 году.