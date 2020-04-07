Хотя российские работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, показал опрос ЦСР, имеющийся у РБК .

Исследование «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года» было проведено в период с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие около 1 тыс. предприятий.

Почти половина предприятий (49%) перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов опроса ЦСР.

Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.

Каждое пятое предприятие перевело персонал на дистанционный режим работы с понижением зарплаты.

Увольнения работников начали уже 16% компаний.

Сенатор рассказал о моратории на увольнения в период оплачиваемых нерабочих дней Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также посоветовал людям, уволенным в связи с этим периодом, обращаться в трудовую инспекцию.

Падение реальных денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, следует из прогнозов экономистов АКРА и Альфа-Банка. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%.

Рискам банкротства подвержены 28% российских компаний, и в наиболее сложном положении сейчас находятся предприятия в сфере торговли, транспорта, недвижимости и строительства, под ударом и весь сектор услуг, показали результаты опроса. Бизнес ожидает дальнейшего снижения потребительского спроса на 9%, сокращения капитальных вложений на 0,3% и чистого экспорта — на 2%.

По оценкам предпринимателей, ВВП России при отсутствии финансовых мер господдержки населения и бизнеса по итогам 2020 года может сократиться на 5,6%, а с учетом всех объявленных мер — на 1,18%.

Наиболее востребованной дополнительной мерой поддержки с точки зрения бизнеса является отмена НДС на ближайшие полгода, а также предоставление государственной субсидии на выплату зарплат в полном объеме в течение шести месяцев.



Владимир Путин продлил режим нерабочих дней вплоть до 30 апреля с сохранением за работающими россиянами зарплаты в полном объеме. Отдельные категории предприятий, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие непрерывность банковских, финансовых расчетов, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу. Общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2—2,5% ВВП, оценивали экономисты.