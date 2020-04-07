Указ о нерабочем периоде с сохранением заработной платы работников, который был объявлен президентом РФ до 30 апреля в связи с коронавирусом, уже предполагает мораторий на увольнения. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мораторий [на увольнения] и так есть, потому что сейчас объявлен период, по которому нерабочие дни оплачиваются, это следует из указа президента. Конечно, это [увольнения из-за объявленного нерабочего периода] вообще форс-мажор. Это вещь, которая очень легко оспаривается людьми, которые будут подвергнуты такого рода увольнению», — сказал Рязанский во вторник ТАСС.

Сенатор посоветовал гражданам, уволенным в связи с объявленным нерабочим периодом, обращаться в трудовую инспекцию. Он призвал работодателей искать другие способы выхода из ситуации, исключив вариант с увольнением сотрудников. Отвечая на вопрос, имеют ли право работодатели уволить сотрудника в нерабочий период под предлогом сокращения, Рязанский напомнил, что о таком решении работника нужно предупредить персонально не менее чем за два месяца до увольнения. Кроме того, в случае увольнения из-за сокращения штата или численности за работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения.

Ранее Общероссийское общественное движение «Сильная Россия» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести мораторий на увольнения сотрудников до конца нерабочего периода.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал правительство отслеживать ситуацию на рынке труда, подчеркнув, что увольнения сотрудников должны быть крайней мерой, работодатели не должны увольнять людей «под шумок», воспользовавшись ситуацией. При этом он отметил, что если у кого-то «возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура».