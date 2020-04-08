Российские разработчики софта раскритиковали предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по предустановке программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. По их мнению, принятие регулирования запаздывает, а управление процессом надо передать Минкомсвязи, пишет «Коммерсант» . Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила в ФАС, Минкомсвязь, Минпромторг и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) предложения к разработанному ФАС проекту постановления правительства о предустановке российского софта.

Ассоциация просит принять постановление как минимум за полгода до вступления в силу соответствующего закона, то есть уже к 1 июля 2020 года, чтобы у производителей было время подготовиться. Также разработчики просят передать и полномочия по управлению процессом предустановки Минкомсвязи, оставив за ФАС лишь контрольные функции.

Путин отложил до 2021 года обязательную предустановку российского ПО на технику Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По словам экспертов, сложилась ситуация, когда есть срок вступления закона о предустановке в силу, но нет постановления, которое должно определять, как именно будет осуществляться предустановка. В случае принятия постановления близко к дате вступления в силу закона есть риск, что производители устройств не смогут подготовиться, а это приведет к срыву поставок, предупреждают эксперты. Также постановление необходимо доработать в части требований для отечественных производителей телевизионной техники — требование об установке поверх собственного софта отечественной разработки другого ПО будет избыточно, поясняют эксперты.

Принятие постановления раньше вступления в силу закона противоречит правовой логике, возражает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. По его словам, предложения АРПП только ужесточат предложенные ФАС меры и ухудшат положение как производителей устройств, так и отечественных разработчиков софта, поскольку регулирование даст преимущества только крупнейшим игрокам, а небольшие компании, которые и входят в ассоциацию, попадут в еще более неконкурентные условия, предупреждает он.