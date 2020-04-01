Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает на полгода — до 1 января 2021 года — обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемую в России электронную технику, например смартфоны и компьютеры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно было определить правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ». Авторы закона указывали, что он нужен для защиты интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны иностранных IT-гигантов.

В проекте постановления, разработанном ФАС и опубликованном в феврале, предполагалось, что требование по предустановке для смартфонов вступит в силу c 1 июля 2020 года, для персональных компьютеров и ноутбуков — с 1 июля 2021 года, для Smart-TV — с июля 2022 года.

Однако во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта о наделении правительства РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации и другими полномочиями депутаты поддержали поправку к нему, которая переносит срок обязательной предустановки российского ПО на технически сложные товары на 1 января 2021 года. После этого документ был принят во втором и третьем чтениях.

В июле 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, вводивший с 1 января 2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Штраф в нем для юрлиц предлагается установить в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Однако пока этот законопроект не прошел даже первое чтение.